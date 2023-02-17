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Ефимов: В Московской технической школе открылся набор на курс «Микроэлектроника и фотоника»

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: В Московской технической школе открылся набор на курс «Микроэлектроника и фотоника»
Фото: Пресс-служба

Инженеры московских промышленных компаний могут пройти обучение на курсах по направлению «Микроэлектроника и фотоника». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве 48 предприятий работают в данной отрасли, на них трудится около 10 тысяч сотрудников. Для них в проекте «Московская техническая школа» открываются новые курсы и обучающие программы по направлению «Микроэлектроника и фотоника», — сказал он.

Столичные промышленные компании уже могут подать заявку на обучение своих сотрудников по данному направлению. В прошлом году в столице по поручению президента России Владимира Путина на базе Московского инновационного кластера был создан межотраслевой кластер фотоники.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что «Московская техническая школа» позволяет охватить самые актуальные потребности московских компаний в сфере высоких технологий и повысить квалификацию инженеров в соответствии с задачами, которые ставит перед ними реальный сектор экономики.

Кроме того, Москва готова предоставить компаниям, сотрудники которых буду проходить обучение, субсидию. Она покроет до 95 процентов потраченных средств.

До этого Ефимов сообщил, что до 30 марта инвесторы могут подать заявки на участие в повторном аукционе на право провести комплексное развитие участка бывшей промзоны «Вагоноремонт». По его словам, планируемый объем инвестиций в реорганизацию участка составляет около девяти миллиардов рублей.

Владимир Ефимов Владислав Овчинский Образование Москва
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