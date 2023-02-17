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Приметы и советы

Назван топ-3 самых эффективных продуктов для худеющих

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван топ-3 самых эффективных продуктов для худеющих
Фото: Pixabay

Чтобы оставаться сытым продолжительное время, необязательно выбирать калорийные блюда. Терапевт, диетолог Елена Тихомирова назвала продукты с невысокой калорийностью, которые дают много энергии.

По словам специалиста, грибы располагаются в этом списке на первом месте. В них содержится большое количество белка, они дают насыщение на долгое время. Самые доступные грибы в настоящее время — это шампиньоны и вешенки, отметила Тихомирова. Они не содержат жиров и углеводов, а основная масса продукта приходится на грибную клетчатку, которая представляет собой очень сложный углевод.

Также стоит включить в рацион блюда из капусты: брюссельской, брокколи и цветной. В ней содержатся пищевые волокна, которые очень хорошо насыщают организм.

Завершает тройку лидеров классическая куриная грудка. К мясу стоит подобрать легкий гарнир, передает слова эксперта Life.ru.

До этого врач-диетолог Марина Сорокина назвала продукты, которые необходимы для развития и поддержания работы мозга. В частности, стоит включить в рацион свеклу, передает «Царьград».

Существуют продукты, которые при употреблении улучшают работу мозга. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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