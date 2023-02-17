Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) соединит центры авиационной и космической промышленности. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Он свяжет Зеленоград и Раменское, а ещё пройдет через Химки, Люберцы и Жуковский. Рядом со станциями D3 есть не только парки, жилые кварталы, социальные объекты и бизнес-центры, но и предприятия аэрокосмической отрасли. Будущие ученые и исследователи космоса могут уже сейчас планировать удобные маршруты до важнейших производств по нашему D3, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Зеленоград является центром микроэлектроники. Там производят полупроводники и микросхемы, а также проводят исследования в области нано- и микроэлектроники.

Жуковский является центром авиационной промышленности. Там располагается летно-испытательная база, НИИ и установлены два памятника самолетам — МиГ-21 и ТУ-144, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

До этого сообщалось, что реконструкция станции «Площадь трех вокзалов» МЦД-2 выполнена на 70 процентов.