Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 32,8 миллиона раз москвичи воспользовались функцией построения нескольких маршрутов

Араз Салехов
Город
Свыше 32,8 миллиона раз москвичи воспользовались функцией построения нескольких маршрутов
Фото: Unsplash

Свыше 32,8 миллиона раз жители столицы воспользовались функцией построения нескольких маршрутов. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Такая услуга появилась в Москве в 2017 году, до этого горожанам приходилось использовать разные приложения для построения мультимодальных маршрутов на нескольких видах транспорта.

— Больше 32,8 миллиона раз москвичи воспользовались функцией — столько вдохов в среднем делает человек почти за пять лет, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно об обновлении функции покупки билетов на междугородние рейсы в приложении «Метро Москвы». После обновления приложения москвичи могут приобрести билеты на рейсовые автобусы онлайн в обе стороны, а также оформить багажные билеты. Кроме того, появилась сортировка рейсов по времени отправления, цене и времени в пути.

Также сообщалось, что пользователи «Московского транспорта» посмотрели загруженность подземки и автобусов более 16 миллионов раз. Благодаря этой функции можно узнать оптимальное время для поездки, в каком вагоне метро свободно и даже как сэкономить время на пересадке. Эти возможности появились в приложении в 2021 году.

Транспорт Статистика ЦОДД Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое Царство Божие, и как к нему готовиться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бахмут. Вопрос на засыпку

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Тайное становится явным: как будет работать «Окулус» Роскомнадзора

Алексей Разумов
Алексей Разумов

Со дня вывода советских войск из Афганистана прошло уже 34 года

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Залечивайте раны, а не ковыряйте: почему так популярны постановочные съемки с подставным ухажером

Казем Джалали
Казем Джалали

Обходим санкции Америки: что ждет отношения России и Ирана

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О природе и материнской любви

Все мнения
О проекте