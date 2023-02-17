Свыше 32,8 миллиона раз москвичи воспользовались функцией построения нескольких маршрутов

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Свыше 32,8 миллиона раз жители столицы воспользовались функцией построения нескольких маршрутов. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Такая услуга появилась в Москве в 2017 году, до этого горожанам приходилось использовать разные приложения для построения мультимодальных маршрутов на нескольких видах транспорта.

— Больше 32,8 миллиона раз москвичи воспользовались функцией — столько вдохов в среднем делает человек почти за пять лет, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно об обновлении функции покупки билетов на междугородние рейсы в приложении «Метро Москвы». После обновления приложения москвичи могут приобрести билеты на рейсовые автобусы онлайн в обе стороны, а также оформить багажные билеты. Кроме того, появилась сортировка рейсов по времени отправления, цене и времени в пути.

Также сообщалось, что пользователи «Московского транспорта» посмотрели загруженность подземки и автобусов более 16 миллионов раз. Благодаря этой функции можно узнать оптимальное время для поездки, в каком вагоне метро свободно и даже как сэкономить время на пересадке. Эти возможности появились в приложении в 2021 году.