Психотерапевт Генварская рассказала, почему женщины стали более мужественными

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Женщинам пришлось стать более мужественными в современном мире, чтобы приспособиться к непростым жизненным условиям. Об этом рассказала врач-психотерапевт Диана Генварская.

Эксперт напомнила, что в начале XX века произошла значимая для мировой истории революция — тогда у женщин появились права, которыми они начали активно пользоваться.

— Большинству женщин, чтобы приспособиться к непростым жизненным условиям, потому что они изначально физически слабее, пришлось научиться выживать, — отметила она.

Эксперт добавила, что если женщина начинает чем-то заниматься, то она становится более активной и в некоторых случаях более успешной, нежели мужчина, передает РИАМО.

До этого сексолог, специалист межличностных коммуникаций Полина Шаховская-Книна рассказала, что многие женщины боятся быть счастливыми. Часто девочкам внушают, что хорошее отношение и обращение нужно чем-то заслужить, каким-то образом доказать свое право быть счастливой. По этой причине во взрослом возрасте женщина продолжает жить по этому сценарию, передает ФАН.

Ранее психолог Сергей Ланг ответил на вопрос, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной.