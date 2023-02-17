В России выявили 15 359 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в России зафиксировали 15 359 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 38 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1510 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным COVID-19.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 11 245 пациентов, отмечается на портале.

15 февраля пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич сообщил, что организация продолжает проводить исследования для определения происхождения COVID-19. Недавно международный научный журнал Nature заявил о приостановке ВОЗ расследования происхождения вируса, который побудил пандемию коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», какие штаммы коронавируса сейчас активны и как себя обезопасить. По его словам, число заболевших COVID-19 в России действительно возросло, но в пределах статистических колебаний. Он выразил мнение, что ее может спровоцировать только новый штамм вируса, с которым до сегодняшнего дня мы не были знакомы.