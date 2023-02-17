Фестиваль «Моя страна — моя гордость» пройдет в «Депо» 23 февраля

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Москва, Лесная улица, 20с3 Карта всех событий

В столичном фуд-молле «Депо» откроется первый Всероссийский молодежный фестиваль «Моя страна — моя гордость». Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Мероприятие направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие творческого потенциала, а также на создание условий для формирования интереса к культуре, традициям нашего общества среди молодежи, — говорится в сообщении.

Оно пройдет 23 февраля по адресу улица Лесная, дом 20, строение 3.

Помимо этого, в столице стартовал прием заявок на участие в V всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего PRO», отправить конкурсную работу можно до 30 апреля. Организатором фестиваля выступает межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства».

В январе представители Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) предложили Министерству культуры проводить школьные уроки по литературе и патриотическому воспитанию в кино, показывая фильмы на указанные темы.