Фото: Минобороны РФ

Украинский конфликт обернется развалом России. Об этом в пятницу, 17 февраля, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Российская Федерация будет демонтирована в том виде, в каком она есть сейчас. В противном случае она будет представлять угрозу не только для нашей страны, но и для всего мира, — сказал он.

По его словам, уже через несколько месяцев следует ожидать изменений в ходе боевых действий.

Журналист РИА Новости Давид Нармания рассказал, что украинские военные сделают ставку на солдат, которые прошли обучение на Западе. Кроме того, ВСУ могут получить большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, немецкие танки Leopard 2, а также артиллерийские установки.

По его мнению, постоянная мобилизация утомила жителей Украины. Их не вдохновляет пример обороны Артемовска, который не имеет стратегического значения для Украины, подчеркнул журналист.

До этого командир авиагруппы «Вагнер» с позывным Горец заявил, что Киев потерял почти всех пилотов.