Херш предупредил США о колоссальных последствиях подрыва «Северных потоков»

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Подрыв «Северных потоков» будет иметь для США ужасающие последствия. Об этом заявил журналист Сеймур Херш в интервью изданию Democracy Now.

— Политические последствия будут для нас колоссальны. Президент США Джо Байден и его люди в Белом доме отвергли это расследование и продолжают отнекиваться и при этом получают одобрение в прессе, — сказал он.

По словам Херша, после расследования некоторые страны могут выйти из НАТО. Он подчеркнул, что Байдену важнее всего продолжать военный конфликт, в котором он не сможет одержать победу.

8 февраля Херш опубликовал расследование, согласно которому к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны США и Норвегия. По его информации, американские дайверы заложили бомбу, которую спустя несколько месяцев дистанционно привели в действие норвежцы.

Чем известен Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии, а также что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».