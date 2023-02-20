В Еврокомиссии назвали спекуляцией расследование Херша о взрывах на «Северных потоках»

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Расследование о взрывах на «Северных потоках», опубликованное американским журналистом Сеймуром Хершем, является спекуляцией. Об этом в понедельник, 20 февраля, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Андреа Мазини.

— Мы не комментируем спекуляции относительно исполнителей акта саботажа против газопроводов «Северный поток», — отметил он.

По словам Мазини, единственным основанием для комментирования данной ситуации является официальное расследование, передает ТАСС.

8 февраля Херш опубликовал расследование, согласно которому к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» причастны США и Норвегия. По его информации, американские дайверы заложили бомбу, которую спустя несколько месяцев дистанционно привели в действие норвежцы.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его версии, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».