Центр «Авангард» передал более семи тонн гумпомощи сирийским семьям, пострадавшим от землетрясения

Фото: Unsplash

Центр «Авангард» доставил более семи тонн гуманитарной помощи сирийским семьям, пострадавшим от землетрясения. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщила директор организации Дарья Борисова.

— Я впервые занимаюсь раздачей гуманитарной помощи — это колоссальный труд, последствия землетрясения действительно тяжелые, есть погибшие и раненые, много людей осталось без крыши над головой. В такой ситуации любая помощь крайне важна, — отметила она.

По словам руководителям группы реагирования на бедствия Российского Красного Креста в Москве Забила Алекперова, для местных жителей собрали и передали медицинские препараты, еду, одежду, детское питание, теплые одеяла, воду, а также 2,5 тысячи индивидуальных рационов питания.

1/3 Фото: Центр «Авангард» 2/3 Фото: Центр «Авангард» 3/3 Фото: Центр «Авангард»

Центр «Авангард», расположенный на территории парка «Патриот» в Одинцовском районе Московской области, работает с 2020 года. Он рассчитан на одновременное обучение 600 курсантов. Военные сборы длятся пять дней, в течение которых курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 30 тысяч курсантов.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов во вторник, 14 февраля, рассказал, что команда врачей ведущих федеральных клиник страны за неделю помогла почти 850 пострадавшим от землетрясения жителям Турции. Команда из 11 медицинских специалистов ведущих федеральных клиник была направлена в страну по поручению президента РФ Владимира Путина.