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Советник главы ДНР Гагин объяснил зацикленность украинской армии на Артемовске

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник главы ДНР Гагин объяснил зацикленность украинской армии на Артемовске
Фото: gur.gov.ua

Зацикленность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Артемовске (украинское название — Бахмут) связана с неподготовленностью украинской армии к отступлению. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Они не думали, что им придется отступать. И если они отступят, допустим, в Часов Яр — они уже вывели туда командование, — то могу сказать, что этот город сейчас не готов к нашему наступлению, — отметил он.

На текущий момент в Артемовске расположены военнослужащие и низшее звено командиров, цитирует Гагина ТАСС.

До этого военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ готовятся к обороне в районе города Часов Яр, который расположен к западу от Артемовска. По его словам, украинская армия ведет дистанционное минирование лесистой местности запрещенными противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» на юго-востоке Часов Яра.

Ночью 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия не намерена защищать Артемовск любой ценой и до последнего военнослужащего, так как это не очень большой город. Он уточнил, что ВСУ сопротивляются и готовят следующее контрнаступление.

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