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Российские военнослужащие взяли под контроль выход к железной дороге на Северск. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Спецназ «Ахмат» совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки, — рассказал он.

Бои за стратегическую высоту в ЛНР шли продолжительное время. В результате российской армии удалось взять под контроль около пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск, написал Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого глава Чечни назвал сроки завершения спецоперации на Украине. По его мнению, СВО завершится до конца года, а страны Европы и государства западного мира признают неправильными свои действия в отношении России.

По окончании специальной военной операции на Украине, по словам Кадырова, стоит провести «денацификацию и демилитаризацию» Польши, так как «борьба с сатанизмом должна продолжаться». Из-за поддержки Украины, пояснил он, Польша полностью истощила свои военные ресурсы.