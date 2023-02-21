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Ведущий Fox News Карлсон одной фразой описал Зеленского

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Ведущий Fox News Карлсон одной фразой описал Зеленского
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский стал «инструментом полного уничтожения». Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, критикуя визит американского лидера Джо Байдена в Киев.

— Нет, Зеленский не герой — он инструмент полного уничтожения, — поделился он.

Телеведущий жестко раскритиковал украинского лидера за готовность пожертвовать жизнями миллионов людей ради достижения собственных политических целей, сообщает Fox News.

Накануне Зеленский подтвердил визит американского президента Джо Байдена в Киев. Они провели встречу в Михайловском соборе.

В ходе встречи американский лидер анонсировал новую военную помощь Украине на сумму 500 миллионов долларов. Очередной пакет будет включать боеприпасы, противотанковое вооружение, радары, а также системы залпового огня HIMARS.

21 февраля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина опасается, что администрация президента США Джо Байдена попытается побудить страну к сделке с Россией, манипулируя военными поставками. По его мнению, некоторые американские чиновники будут рады использовать Конгресс в качестве оправдания свертывания военной помощи.

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