Кремль: Послание Путина займет около часа и будет систематизированным документом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию займет около часа. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Как минимум час, наверное, стоит ожидать, — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что послание будет систематизированным документом, передает РИА Новости.

10 февраля Песков сообщил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Выступление президента можно будет увидеть на Первом канале, «России 1» и НТВ, оно будет длиться час.

О чем еще, возможно, скажет президент, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов. Так, по мнению общественного деятеля и политолога Сергея Маркова, в контексте спецоперации президент обязательно затронет тему моральной правоты России.

В свою очередь доктор экономических наук Леонид Холод подчеркнул, что президент затронет также темы экономической повестки. По его словам, глава государства также подчеркнет, что важным пунктом стабильности экономики России стал процесс импортозамещения.