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Армия России уничтожила две установки HIMARS в районе Краматорска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России уничтожила две установки HIMARS в районе Краматорска
Фото: Минобороны РФ

Российская армия нанесла поражение двум пусковым установкам американских систем HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Около населенного пункта также был уничтожен склад боеприпасов противника. Помимо этого, за сутки на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101, передает Telegram-канал Минобороны.

До этого в министерстве сообщили об освобождении населенного пункта Парасковиевка в Донецкой народной республике. На этом направлении было уничтожено 115 украинских военных, две установки реактивной системы залпового огня «Град», боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и другие военные цели.

Кроме того, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские подразделения нанесли удар по месту базирования украинских беспилотных летательных аппаратов в Хмельницкой области.

ВС РФ также ударили по складу артиллерийских боеприпасов Вооруженных сил Украины в районе железнодорожной станции Гречаны в Хмельницкой области.

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