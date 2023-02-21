Мелони опровергла обсуждение поставок боевых самолетов Украине

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Поставка боевых самолетов Италией Украине пока не обсуждается, заявила во вторник, 21 февраля, итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

— Когда есть тот, на кого напали, все вооружения являются оборонительными, на нынешний момент поставка самолетов не на повестке. Мы должны принимать такие решения вместе с международными партнерами, — объяснила политик.

По словам Мелони, на текущий момент власти Италии сконцентрированы только на поставках систем ПВО, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выразил поддержку Киеву и надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. По его словам, подобные ситуации представляют опасность для всех.

Большой резонанс в европейских политических кругах вызвало заявление Берлускони, сделанное им 12 февраля. Он заявил, что не стал бы общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если бы сейчас возглавлял итальянское правительство. Также он критически отозвался о действиях украинского лидера в Донбассе.