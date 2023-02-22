Трамп указал на «одержимых» в Вашингтоне, ведущих человечество к третьей мировой войне

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир никогда не был так близок к глобальному конфликту, и обвинил в этом «коррумпированный вашингтонский истеблишмент» во главе с нынешним главой государства Джо Байденом.

По словам политика, представители действующей американской администрации «испортили каждое значительное внешнеполитическое решение». Трамп, ссылаясь на представителей Демократической партии, указал на то, что Байден не принял ни одного хорошего решения в контексте других государств и войн.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что на посту президента он постоянно отвергал «катастрофические советы» от генералов, бюрократов и дипломатов. Среди таких «советчиков» он назвал замгоссекретаря США Викторию Нуланд и других похожих на нее политиков, которые «одержимы подталкиванием Украины к НАТО».

— Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны, — заявил Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

До этого Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы США «в ту же ночь» позвонит российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы встретиться с целью завершения конфликта на Украине.