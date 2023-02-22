Активисты проекта «Московское долголетие» поздравили участников СВО с Днем защитника Отечества

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники «Московского долголетия» поздравили российских солдат, принимающих участие в спецоперации на Украине, с Днем защитника Отечества. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

— Акция «Поделись теплом» становится доброй традицией: накануне Нового года участники отправили более 8,5 тысячи теплых вещей и пяти тысяч писем военнослужащим в зону СВО, а сейчас москвичи старшего поколения решили поздравить ребят с Днем защитника Отечества, — поделился он.

В общей сложности за полторы недели горожане собрали свыше 10 тысяч писем и сувениров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В свою очередь Музей Победы представил музыкальный сборник «Защитникам Отечества!» в преддверии праздника. В сборник вошли песни проекта «Главные детские песни» в исполнении юных вокалистов и музыкальных коллективов со всей России.

Накануне стало известно, что в Москве запустят праздничный салют 23 февраля в 21:00 на 14 специальных площадках.

Помимо этого, 23 февраля мужчины смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот же день в музее пройдут экскурсии «Параллели прошлого и настоящего».