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NYT: Китай решил держать дистанцию с РФ ради налаживания отношений с Европой

Лейла Алиева
В мире
NYT: Китай решил держать дистанцию с РФ ради налаживания отношений с Европой
Фото: Пресс-служба Совфеда

Китай пытается сохранять дистанцию в отношениях с Россией, чтобы наладить отношения с Европой и возродить собственную экономику. Об этом пишет The New York Times.

В статье отмечается, что своим приездом глава канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР (ЦК КПК), член Политбюро Ван И подтвердил хорошие отношения между Китаем и Россией. При этом, совершив турне по Европе, он попытался привлечь к Китаю внимание, чтобы возродить экономику своей страны.

При этом, как говорится в материале, во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене Ван И «разжег словесную войну» с США из-за инцидента с воздушным шаром и ситуации с Тайванем. В свою очередь лидеры европейских стран ожидали услышать от него, что КНР готова увеличить дистанцию ​​с РФ, пишет NYT.

21 февраля Ван И прибыл с официальным визитом в Москву. В ходе встречи с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым представитель ЦК КПК заявил, что отношения между Россией и Китаем «прочны как скала». По словам политика, стороны и дальше планируют развивать тесное сотрудничество.

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