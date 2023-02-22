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Подозреваемый в поджоге общежития на Международной улице задержан

Степан Жирнов
Происшествия
Подозреваемый в поджоге общежития на Международной улице задержан
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Международная улица, 15 Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в умышленном поджоге общежития на Международной улице, задержали. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 22 февраля.

По версии следствия, злоумышленник совершил поджог помещений на пятом этаже из-за личной неприязни к жильцам.

Пожар, о котором идет речь, случился в доме № 15 на Международной улице в центре столицы. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В результате погибли семь человек, двое из них — малолетние дети.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого в совершении преступлений. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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