Длина заторов на дорогах Москвы 22 февраля достигла 184 километров

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Длина заторов на дорогах Москвы достигла 184 километров. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сложнее всего в центре, на МКАД, ТТК, Садовом кольце, а также в районе Хамовники. Рабочее движение по направлению в центр на проспекте Мира, Щелковском шоссе и Алтуфьевском шоссе, а также на проспекте Генерала Дорохова, — говорится в сообщении.

Основными причинами являются ремонтные работы на дорогах, мелкие ДТП, перекрытия в центре города и гололедица. Уточняется, что за обстановкой на дорогах следит Ситуационный центр ЦОДД, а на дорогах дежурят экипажи Дорожного патруля, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в связи с проведением строительных работ в районе 14-го километра МКАД временно перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать 26 февраля с 02:00 до 02:20 и с 03:40 до 04:00 на участке внутренней стороны московской трассы.