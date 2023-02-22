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«Ты настоящий мужик»: турки восхитились словами Путина о войне Запада против России

Александр Афонин
В мире
«Ты настоящий мужик»: турки восхитились словами Путина о войне Запада против России
Фото: Администрация президента РФ

Читатели турецкого издания Haber 7 прокомментировали заявление российского президента Владимира Путина об ответственности Запада в войне против России.

— Америка много лет была агрессором и оккупантом. И сама не скрывала своей политики эксплуататора и колонизатора, создавала беспорядки в других странах. Из России сделали самого большого мирового врага, а теперь порабощают народы под предлогом защиты, — написал один из пользователей.

Многие комментаторы отметили, что слова Путина показали его силу в противостоянии с Западом. Президент показал реальность текущих событий, вынудив тем самым своих оппонентов «ходить по краю».

— Мы за тобой, Путин, не беспокойся. Ты настоящий мужик, — цитирует одного из пользователей РИА Новости.

Накануне Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Главные тезисы выступления — в материале «Вечерней Москвы».

Так, президент России осудил Запад за нормализацию однополых браков. По его словам, педофилия на Западе становится нормой, а священники одобряют однополые браки.

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