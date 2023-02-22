Путин присвоил командиру ОБТФ ДНР «Каскад» Дикому звание генерал-полковника

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил командиру оперативно-боевого тактического формирования ДНР «Каскад» Алексею Дикому звание генерал-полковника полиции. Соответствующий документ был опубликован в среду, 22 февраля, на официальном портале правовой информации.

Также указом главы государства еще пятерым людям было присвоено звание генерал-майора полиции.

11 февраля российский лидер наградил орденом Мужества раненого в Соледаре военного корреспондента издания Readovka Анастасию Елсукову. Отмечается, что награда присуждена девушке за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

В конце декабря 2022 года Путин вручил орден Святого Георгия третьей степени командующему группировкой ВС России в зоне спецоперации генералу армии Сергею Суровикину. Отмечается, что данная государственная награда присуждена Суровикину за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.