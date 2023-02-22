Дворцы и центры творчества Москвы подготовили мероприятия в честь Масленицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В честь празднования Масленицы московские дворцы и центры творчества подготовили для горожан разнообразные мероприятия. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— Центр внешкольной работы «Синегория» 23 февраля в 11:30 на онлайн-мероприятии представит особенности народного танца, его пользу для людей разных возрастов. 26 февраля в 12:00 пригласит детей и взрослых на интерактивный праздник «Широкая Масленица». В программе — уличные забавы, хороводы и игры народов мира, — говорится в сообщении.

Кроме того, центр развития творчества детей и юношества «Пресня» готовит на 26 февраля «Масляничные потехи», передает агентство городских новостей «Москва».

21 февраля в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» анонсировали серию практикумов и мастер-классов на научной станции Бауманки во время фестиваля «Московская Масленица». Гости мероприятий смогут познакомиться с рядом современных направлений, в том числе 3D-моделированием и технологиями виртуальной реальности.

В рамках фестиваля «Московская Масленица» жители и гости столицы смогут познакомиться с кузнечным делом. Мастер-классы пройдут по 26 февраля включительно на Тверской площади и на Пушкинской набережной в Парке Горького.