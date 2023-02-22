Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Белоруссия предложила поправку в резолюцию ООН против поставок оружия ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белоруссия предложила поправку в резолюцию ООН против поставок оружия ВСУ
Фото: shutterstock

Белоруссия предложила внести поправки в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на Украину. Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

Также предлагается убрать из текста требование к России о полном и безоговорочном выводе войск с территории Украины. Однако призыв к прекращению боевых действия Минск предлагает оставить.

Ожидается, что белорусские поправки к резолюции вынесут на голосование Генассамблеи, передает РИА Новости.

В годовщину начала СВО Соединенные Штаты попытаются принять «рекордную» антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что это может стать тем «великим событием», о котором говорил Дмитрий Кулеба.

В начале января украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что украинское руководство планирует организовать и провести «мирный саммит» 24 февраля на базе штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Белоруссия Украина ООН Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О чем говорит старый альбом

Александр Бартош
Александр Бартош

Меняем Бахмут на визит Байдена

Константин Хабенский
Константин Хабенский

Юбилей встречаем премьерами

Все мнения
О проекте