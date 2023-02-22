Белоруссия предложила поправку в резолюцию ООН против поставок оружия ВСУ

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Белоруссия предложила внести поправки в проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к странам-членам воздержаться от отправки оружия на Украину. Об этом стало известно в среду, 22 февраля.

Также предлагается убрать из текста требование к России о полном и безоговорочном выводе войск с территории Украины. Однако призыв к прекращению боевых действия Минск предлагает оставить.

Ожидается, что белорусские поправки к резолюции вынесут на голосование Генассамблеи, передает РИА Новости.

В годовщину начала СВО Соединенные Штаты попытаются принять «рекордную» антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН. Директор Института политических технологий, политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что это может стать тем «великим событием», о котором говорил Дмитрий Кулеба.

В начале января украинский посол в Турции Василий Боднар сообщил, что украинское руководство планирует организовать и провести «мирный саммит» 24 февраля на базе штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.