Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля
26 февраля Православная церковь чтит память Мартиниана Палестинского, усмирителя плотских страстей и покровителя семейных уз. В народе этот день называют Светлый.
В этот день Мартиниану-угоднику молились с просьбой о защите от плотских соблазнов и искушений. Люди старались 26 февраля не решать финансовые проблемы и не ругаться.
Кроме того, женщинам запрещалось заниматься рукоделием. Люди в этот день наводили порядок, чтобы привлечь счастье в дом.
Приметы погоды:
Пение синиц предвещает раннюю весну, а солнечная погода обещает морозы.
Если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная.
Если день пасмурный, то весна будет холодной и долгой.
Именины отмечают: Светлана, Гавриил, Михаил, Евгений, Анна, Артемий, Василий, Павел и Зоя.