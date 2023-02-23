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Приметы и советы

Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля

Никита Худяков
Общество
Народный календарь. Как избавиться от плотских соблазнов 26 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

26 февраля Православная церковь чтит память Мартиниана Палестинского, усмирителя плотских страстей и покровителя семейных уз. В народе этот день называют Светлый.

В этот день Мартиниану-угоднику молились с просьбой о защите от плотских соблазнов и искушений. Люди старались 26 февраля не решать финансовые проблемы и не ругаться.

Кроме того, женщинам запрещалось заниматься рукоделием. Люди в этот день наводили порядок, чтобы привлечь счастье в дом.

Приметы погоды:

Пение синиц предвещает раннюю весну, а солнечная погода обещает морозы.

Если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная.

Если день пасмурный, то весна будет холодной и долгой.

Именины отмечают: Светлана, Гавриил, Михаил, Евгений, Анна, Артемий, Василий, Павел и Зоя.

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