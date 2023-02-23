Главные новости к утру 23 февраля

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В четверг, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником. Российский лидер заявил, что этот день символизирует героическую историю армии и флота Российской Федерации, нерушимую связь всех поколений защитников родины.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на границе Китая и Таджикистана, сообщили в четверг, 23 февраля, в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Эпицентр подземных толчков находился в 63 километрах к западу от поселка Мургаба, где проживают 10,8 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 77 километров.

Страны G7 рассчитывают создать новый инструмент для координации применения санкций против России и «затягивания гаек», сообщило информационное агентство Bloomberg. США обеспокоены уровнем соблюдения уже принятых против России рестрикций, отметил один из собеседников издания.

Переменная облачность, гололедица на дорогах и до 8 градусов ниже нуля — такая погода ожидает столичный регион в предстоящий четверг, 23 февраля. Прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.