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Иммунолог Ярцева назвала отказ иммунной системы у Костомарова уникальным случаем

Лейла Алиева
Общество
Иммунолог Ярцева назвала отказ иммунной системы у Костомарова уникальным случаем
Фото: Youtube / Кубань 24

Отказ иммунной системы у 46-летнего фигуриста Романа Костомарова является уникальным случаем. Об этом сообщила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

— Для такого отказа нужны серьезные причины: ВИЧ, онкология, химиотерапия, убивающая иммунный ответ. А тут организм спортсмена — а спортсмены очень выносливые — говорит: все, больше не могу. Это не укладывается в привычные рамки, — пояснила она.

По мнению Ярцевой, у Костомарова мало шансов на выживание, его болезнь протекает слишком агрессивно, передает News.ru.

По данным СМИ, 21 февраля спортсмен перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».

Фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже у спортсмена обнаружили сепсис, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. Через несколько дней оно стабилизировалось, Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Но после этого у него началось отмирание тканей конечностей.

Врачам пришлось ампутировать спортсмену кисти рук, после чего врачи обнаружили у фигуриста фиброз легких. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом Андреем Кондрахиным возможные причины, которые могли спровоцировать цепочку страшных событий в жизни спортсмена.

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