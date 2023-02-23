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Советник Пушилина заявил о неизбежной потере ВСУ Артемовска

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник Пушилина заявил о неизбежной потере ВСУ Артемовска
Фото: gur.gov.ua

ВСУ ежедневно теряют бойцов при обороне Артемовска в ДНР. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в четверг, 23 февраля.

— Если говорить о ситуации по Артемовску, они его обороняют, но в любом случае они его потеряют. Потому что за нами правда, и мы сильнее, — отметил он.

По словам Гагина, город стал для украинских войск местом утилизации своих солдат, а переброска националистических батальонов в Артемовск не приведет к хорошим результатам для Киева, передает РИА Новости.

17 февраля подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный в ДНР.

Данный населенный пункт находится севернее Артемовска, где ситуация в последнее время крайне обострена. Город может быть окружен российскими военнослужащими в марте-апреле 2023 года.

До этого подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины предпринимали попытки частично отбить заблокированные пути снабжения Артемовска.

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