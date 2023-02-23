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Приметы и советы

Армия обороны Израиля заявила об ударах по сектору Газа

Лейла Алиева
В мире
Армия обороны Израиля заявила об ударах по сектору Газа
Фото: Unsplash

Армия обороны Израиля нанесла несколько ударов по сектору Газа. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

— Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удар в секторе Газа. Подробности позже, — приводит сообщение РИА Новости.

В этот же день были выпущены шесть ракет из сектора Газа по Израилю, пять из них перехвачены израильской системой противовоздушной обороны «Железный купол», еще одна упала в открытой местности.

2 февраля Израиль наносил авиаудары по территории сектора Газа. Информационное агентство France-Presse уточнило данные о том, что удары наносились по центральной части района. Они являлись ответом на предпринятые попытки запустить ракеты по территории еврейского государства. 1 февраля из сектора Газа по территории Израиля была запущена ракета, которая была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол».

В конце января The Wall Street Journal написал, что за атакой дронов на завод минобороны в иранском Исфахане стоит Израиль. По имеющейся у газеты информации, это первая известная атака, проведенная Израилем с тех пор, как премьером страны снова стал Биньямин Нетаньяху.

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