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В России за сутки выявили 14 721 новый случай коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 14 721 новый случай коронавируса
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 14 721 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1632 человека были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 15 028 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 14 721 новый случай коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89 процентов и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней. Так, за данный период в мире было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев коронавируса и более 48 тысяч смертей от заболевания.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риска повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «ВМ».

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