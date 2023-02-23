Городские службы столицы перевели в усиленный режим работы на длинных выходных

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В длинные выходные городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 23 по 26 февраля включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — рассказал он.

В городе ежедневно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Также в период праздников усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В некоторых соцучреждениях столицы изменится график работы в связи с выходными в честь Дня защитника Отечества. Уточняется, что территориальные центры социального обслуживания в период с 23 по 26 февраля продолжат оказывать услуги гражданам, состоящим на надомном соцобслуживании.