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Городские службы столицы перевели в усиленный режим работы на длинных выходных

Лейла Алиева
Город
Городские службы столицы перевели в усиленный режим работы на длинных выходных
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В длинные выходные городские службы будут работать в усиленном режиме. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы с 23 по 26 февраля включительно, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала, — рассказал он.

В городе ежедневно дежурят 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Также в период праздников усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктур, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В некоторых соцучреждениях столицы изменится график работы в связи с выходными в честь Дня защитника Отечества. Уточняется, что территориальные центры социального обслуживания в период с 23 по 26 февраля продолжат оказывать услуги гражданам, состоящим на надомном соцобслуживании.

Петр Бирюков Москва День защитника Отечества
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