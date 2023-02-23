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Однодневную выставку военных реликвий представят в Музее Победы 23 февраля

Лейла Алиева
Город
Однодневную выставку военных реликвий представят в Музее Победы 23 февраля
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В рамках большой программы участники «Поискового движения России» в Музее Победы покажут передвижную выставку. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Гости увидят артефакты с мест сражений в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях, это личные вещи, элементы обмундирования и вооружения бойцов и командиров Красной армии. На выставке также представлены пистолеты-пулеметы и винтовки: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовка системы Мосина, самозарядная винтовка СВТ-40, пулемет «Максим», а также пистолеты Наган и ТТ.

В праздничные выходные, с 23 по 26 февраля, в Музее Победы состоится обширная программа мероприятий, где горожане смогут посетить новые выставки, экскурсии, кинопоказы и многое другое. Так, до 25 февраля москвичи смогут увидеть документальные фильмы Первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству».

Также накануне в музее состоялась премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный». Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию.

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