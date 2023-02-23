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Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Десять сотрудников МЧС пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Фото: moscow-live

В результате сегодняшнего обстрела Донецка Вооруженными силами Украины пострадали 10 человек личного состава МЧС. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Сегодня во время выполнения задач по предназначению под обстрелом оказались два отделения шестой пожарно-спасательной части в Петровском районе Донецка. Пострадали 10 человек личного состава МЧС, — говорится в сообщении.

К месту происшествия была направлена группа профильных специалистов. Пострадавшие были госпитализированы в городское медучреждение. Один из спасателей находится в состоянии средней степени тяжести.

Еще один человек находится на амбулаторном лечении. Остальные сотрудники продолжают оставаться под наблюдением медиков, передает Telegram-канал МЧС Донецкой народной республики.

15 февраля в российском диппредставительстве в Вашингтоне заявили, что власти Соединенных Штатов замалчивают факты целенаправленных ударов украинскими подразделениями по объектам гражданской инфраструктуры.

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