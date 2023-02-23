«Не хочу быть с Украиной»: испанцев возмутили слова Санчеса о неминуемой победе Киева

Фото: Скриншот видео YouTube-канала «euronews (на русском)»

Испанских пользователей социальной сети Twitter возмутили слова премьер-министра Педро Санчеса, приехавшего на Украину.

Он опубликовал короткий видеоролик, в подписи к которому говорилось, что России не удастся одержать победу в текущем конфликте и что вся Испания всецело поддерживает Украину. Однако подписчики Санчеса с подобным тезисом не согласились.

— Далеко не все, часть из нас на стороне Путина, — заявил один из пользователей.

Другой юзер подчеркнул, что даже в испанском правительстве присутствуют политики, которые поддерживают решения президента России Владимира Путина, поэтому высказывание Санчеса не соответствует действительности.

Еще один подписчик премьера Испании заявил, что он согласен с его позицией по внутренней политике королевства, однако в вопросе украинского кризиса Санчес заблуждается. Также он посоветовал политику лучше изучать историю.

— Я не хочу быть с Украиной, так что не надо втягивать меня в этот конфликт, спасибо! — попросил подписчик.

Накануне читатели британской газеты Daily Mail обрушились с критикой на президента США Джо Байдена, который недавно заявил, что Владимир Путин является диктатором, который «должен проиграть».