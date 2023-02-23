Трамваи двух маршрутов задерживаются на улице Вавилова из-за ДТП на путях

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На улице Вавилова, в районе остановки «Метро Ленинский проспект», из-за ДТП с участием трех автомобилей на путях задерживаются трамваи № 14 и 39. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщили в пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

21 февраля сообщалось о двух автомобилях, попавших в аварию на трамвайных путях на Судостроительной улице.

С 20 февраля у остановок трамваев № 32 и 46 у станции метро «Лефортово» поменялись места. Остановка «Солдатская улица» в сторону метро «Авиамоторная» была перенесена за перекресток.