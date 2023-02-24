Народный календарь. Каких врачей не стоит посещать 27 февраля

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27 февраля Православная церковь чтит память святого Кирилла, получившего прозвище Философ. Он появился на свет в 827 году в Салониках.

В народе эту дату называют день Кирилла-Указчика. Наши предки выходили осматривать огороды и пытались задержать на своей территории снег, поскольку верили, что это сделает почву более плодородной.

Ухаживали за землей и занимались посадкой в основном женщины, которые могли привлечь к этому своих детей. В этот день не стоит ходить на прием ко врачам, особенно стоматологам и косметологам, а также не рекомендуется стричь ногти и волосы, потому как процедуры пройдут неудачно и не принесут ожидаемого эффекта.

А вот покупки, совершенные в этот день, будут удачными. Приобретенные вещи прослужат вам долгое время.

Приметы погоды:

Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

Крепкий мороз — к знойному лету. Солнечный день — к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.

Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Синицы щебечут громко — к потеплению.

Именины отмечают: Кирилл, Георгий, Константин, Михаил, Рафаил, Федор.