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Al Mayadeen: Путин умело ответил на вторжение Запада

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Al Mayadeen: Путин умело ответил на вторжение Запада
Фото: администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин эффективно использовал экономические и стратегические решения для ответа на западное вторжение. Такое мнение высказал обозреватель издания Al Mayadeen Ильяс Фархат.

— Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Но Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в РФ вырос. Показатель поддержки политики российского президента стал выше, чем до начала специальной операции на Украине, — заявил он.

Журналист отметил, что Россия ранее два раза отражала вторжения Запада: со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Оба случая закончились для них неудачей благодаря стратегическому превосходству РФ, подчеркнул Фархат.

По его словам, западная пресса скрывает «болезненный факт» о конфликте. Именно из-за поставок оружия со стороны Запада Украина пострадала больше всего.

— Вероятно, что долгожданное урегулирование произойдет в случае истощения Украины и западных стран во главе с Соединенными Штатами, но для этого нужно продолжить боевые действия, — заключил обозреватель в статье.

Французский журнал Challenges написал, что российская экономика проявила удивительную стойкость, несмотря на то что находится под масштабными санкциями.

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