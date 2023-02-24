Музеи и парки пригласили москвичей проводить Масленицу песнями и хороводами

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители столицы на культурных площадках и в парках города смогут прикоснуться к традициям старины, проводить зиму и отведать блинов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 24 февраля.

Столичные парки, культурные центры, библиотеки и музеи приготовили десятки событий для завершения масленичной недели. Жителей Москвы ждут театрализованные представления, танцы с переодеваниями, концерты фольклорной музыки.

Последние дни масленичной недели становятся кульминационными для этого праздника. Это лучшее время, чтобы отведать блинов и прикоснуться к старинным традициям.

Кроме того, в нынешнем году на фестивале «Московская Масленица» есть возможность поздравить участников СВО и отправить военнослужащим подарки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жителям столицы рассказали, как будут проходить мастер-классы на площадках фестиваля «Московская Масленица» во время праздников.

Также стало известно, что гости фестиваля «Московская Масленица» могут посетить кулинарные битвы шефов, где они узнают о приготовлении различных блюд.