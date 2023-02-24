Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музеи и парки пригласили москвичей проводить Масленицу песнями и хороводами

Никита Худяков
Город
Музеи и парки пригласили москвичей проводить Масленицу песнями и хороводами
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители столицы на культурных площадках и в парках города смогут прикоснуться к традициям старины, проводить зиму и отведать блинов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 24 февраля.

Столичные парки, культурные центры, библиотеки и музеи приготовили десятки событий для завершения масленичной недели. Жителей Москвы ждут театрализованные представления, танцы с переодеваниями, концерты фольклорной музыки.

Последние дни масленичной недели становятся кульминационными для этого праздника. Это лучшее время, чтобы отведать блинов и прикоснуться к старинным традициям.

Кроме того, в нынешнем году на фестивале «Московская Масленица» есть возможность поздравить участников СВО и отправить военнослужащим подарки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жителям столицы рассказали, как будут проходить мастер-классы на площадках фестиваля «Московская Масленица» во время праздников.

Также стало известно, что гости фестиваля «Московская Масленица» могут посетить кулинарные битвы шефов, где они узнают о приготовлении различных блюд.

Праздники Москва Масленица Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте