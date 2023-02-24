Совершившему поджог общежития в Москве предъявили обвинение в убийстве

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Следствие предъявило обвинение жителю Белгородской области в убийстве двух и более лиц после поджога общежития в центре Москвы, где погибли семь человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пятницу, 24 февраля, в пресс-службе Пресненского суда.

— В Пресненский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 апреля 2023 года в отношении Юрия Хомченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство», — говорится в сообщении.

21 февраля в гостинице «МКМ», расположенной в доме № 15 на Международной улице, произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул на 5-м из 16 этажей здания и распространился на площади 300 квадратных метров. В результате пожара погибли 7 человек и еще 11 пострадали.

По версии следствия, пожар начался из-за того, что кто-то поджег личные вещи в холле между жилыми помещениями. Причиной преступления, по данным Следственного комитета, стала личная неприязнь.

Позднее была установлена личность подозреваемого в умышленной порче имущества, а также в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом.

В совершении поджога заподозрили 59-летнего уроженца Белгорода, бывшего фермера. Известно, что в момент начала пожара он был на пятом этаже общежития вместе со своей знакомой. Устроив пожар, оба сбежали с места преступления.