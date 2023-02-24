Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев заявил, что нужно отодвинуть угрозы для РФ вплоть до границы с Польшей

Никита Худяков
Общество
Медведев заявил, что нужно отодвинуть угрозы для РФ вплоть до границы с Польшей
Фото: er.ru

России важно уничтожить неонацизм на Украине и отодвинуть угрозу дальше от своих рубежей, даже если придется дойти вплоть до границы с Польшей. Об этом в пятницу, 24 февраля, сказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина может начать провоцировать новый мировой конфликт, если не убрать из страны неонацистов.

Также Медведев заявил, что Байден во время своего визита в Киев поклялся в верности «неонацистскому режиму». Он добавил, что Запад действительно исправно поставляет на Украину новое вооружение, однако с человеческим ресурсом дела обстоят хуже.

Кроме того Медведев считает, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. По его мнению, Вашингтон ощущает безнаказанность и превосходство, поэтому и совершает ошибки.

Украина Дмитрий Медведев Польша
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте