Медведев заявил, что нужно отодвинуть угрозы для РФ вплоть до границы с Польшей

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России важно уничтожить неонацизм на Украине и отодвинуть угрозу дальше от своих рубежей, даже если придется дойти вплоть до границы с Польшей. Об этом в пятницу, 24 февраля, сказал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Этого нельзя допустить. Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши, — написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина может начать провоцировать новый мировой конфликт, если не убрать из страны неонацистов.

Также Медведев заявил, что Байден во время своего визита в Киев поклялся в верности «неонацистскому режиму». Он добавил, что Запад действительно исправно поставляет на Украину новое вооружение, однако с человеческим ресурсом дела обстоят хуже.

Кроме того Медведев считает, что Россия вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. По его мнению, Вашингтон ощущает безнаказанность и превосходство, поэтому и совершает ошибки.