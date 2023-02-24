США введут новые санкции против 200 российских физических и юридических лиц

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Администрация президента Соединенных Штатов Америки анонсировала введение новых санкций в отношении российских граждан и организаций из-за спецоперации на Украине.

Известно, что ограничения будут действовать против 200 физических и юридических лиц.

— В координации с партнерами по G7 Минфин и Госдеп введут широкомасштабные ограничения против ключевых секторов, приносящих доход... Это приведет к санкциям в отношении более 200 физических и юридических лиц, в том числе как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России, — сказано в заявлении Белого дома.

Согласно заявлению, новые санкции направят против финансовых учреждений России и официальных лиц, а также субъектов, которые связаны с российской оборонной и технической промышленностью.

24 февраля Великобритания расширила список санкций против России, новые ограничения коснутся 92 физических и юридических лиц.

В этот же день Новая Зеландия объявила о введении санкций в отношении 87 граждан России.