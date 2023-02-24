Пассажир разбил створку турникета на станции метро «Шипиловская»
Пассажир столичного метрополитена разбил одну из створок турникета на станции «Шипиловская» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 24 февраля.
По ее словам, 26-летний мужчина, не желая оплачивать проезд, умышленно толкнул створку турникета, работающего на вход. Вследствие этого она разбилась.
Расследование обстоятельств порчи имущества взято под контроль прокуратуры Московского метрополитена. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса России «Вандализм» в настоящее время контролируется профильными специалистами.
Аналогичная ситуация произошла 13 февраля в вестибюле станции метро «Планерная». Перед выходом на улицу молодой человек 2002 года рождения разбежался и влетел в створки турникета, чтобы разбить их.