Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пассажир разбил створку турникета на станции метро «Шипиловская»

Евгений Жуков
Происшествия
Пассажир разбил створку турникета на станции метро «Шипиловская»
Фото: Пресс-служба Совфеда
Москва, метро Шипиловская Карта всех событий

Пассажир столичного метрополитена разбил одну из створок турникета на станции «Шипиловская» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 24 февраля.

По ее словам, 26-летний мужчина, не желая оплачивать проезд, умышленно толкнул створку турникета, работающего на вход. Вследствие этого она разбилась.

Расследование обстоятельств порчи имущества взято под контроль прокуратуры Московского метрополитена. Привлечение злоумышленника к уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса России «Вандализм» в настоящее время контролируется профильными специалистами.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Аналогичная ситуация произошла 13 февраля в вестибюле станции метро «Планерная». Перед выходом на улицу молодой человек 2002 года рождения разбежался и влетел в створки турникета, чтобы разбить их.

Москва Прокуратура Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте