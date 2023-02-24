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Путин подписал указ о присвоении 35-й зенитной ракетной бригаде наименования «гвардейская»

Евгений Жуков
Общество
Путин подписал указ о присвоении 35-й зенитной ракетной бригаде наименования «гвардейская»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 35-й зенитной ракетной бригаде почетного наименования «гвардейская». Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу, 24 февраля, на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

35-я зенитно-ракетная бригада 36-й общевойсковой армии дислоцирована в Бурятии, относится к Восточному военному округу. В 2017 году она стала первой частью войсковой противовоздушной обороны в Сибири и на Дальнем Востоке, получившей высокомобильные системы средней дальности «Бук-М3».

В минувший вторник Владимир Путин подписал указ, согласно которому 53-й зенитной ракетной бригаде также было присвоено наименование «гвардейская». Подразделение отличилось «массовым героизмом и отвагой, стойкостью и мужеством, проявленными личным составом в боевых действиях».

Кроме того, глава государства подписал документ о присвоении звания Героя России старшине Алмазу Сафину посмертно.

В конце 2022 года Путин вручил награды военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

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