Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День защитника Отечества Музей Победы и его филиалы посетили восемь тысяч человек. В этот день вход для всех мужчин был бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 24 февраля.

— Уверены, экскурсии, мастер-классы, кинопоказы, концерты были интересны нашим посетителям. Выбрать занятие по душе могли и взрослые, и дети, — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» прошли четыре бесплатных кинопоказа, а также творческие встречи с режиссерами. К примеру, свой документальный фильм «Просто жизнь» зрителям представил российский актер Иван Охлобыстин. Он вместе с супругой Оксаной, дочерью Варварой и зятем Георгием помогают ополченцам Донбасса.

Гостям мероприятия также представили однодневную выставку военных реликвий, найденных поисковым объединением «Тризна» во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской и Тверской областях.

23 февраля в Музее Победы состоялась премьера документального фильма донецкого режиссера Владимира Аграновича «Донбасс. Признанный». Кинокартина повествует о людях, которые делают все возможное, чтобы приблизить победу в спецоперации и вернуть Донбасс в Россию.