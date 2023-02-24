Reuters: Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России

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Страны Евросоюза на протяжении трех дней не могут согласовать новый комплекс ограничительных мер в отношении России. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.

— Страны ЕС не смогли третий день подряд... согласовать новые санкции в отношении России, — говорится в материале.

Авторы отметили, что польская сторона отвергла требование Италии о более слабых ограничениях против импорта каучука. По мнению Варшавы, предложенные ограничения на импорт данного материала включают исключения и переходные периоды, из-за которых санкции на практике не будут иметь никакого планируемого эффекта, передает РИА Новости.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что объявленный Евросоюзом десятый пакет санкций против России будет в большей степени направлен на расширение уже имеющихся ограничений. Вводить новые ограничения странам ЕС становится все сложнее, так как это невыгодно для их собственной экономики.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, правительство США признало, что российская экономика продемонстрировала определенную устойчивость к введенным против нее санкциям. Он добавил, что Вашингтон не исключают возможности введения дополнительных ограничений.