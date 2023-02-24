Пентагон впервые отказался раскрыть, сколько беспилотников США поставят Украине

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался рассказать журналистам, сколько беспилотных летательных аппаратов Соединенные Штаты планируют передать Украине в рамках нового пакета военной помощи.

— Нет, — коротко ответил он, когда корреспонденты попросили его раскрыть данную информацию.

Представители СМИ обратили внимание на то, что в своем заявлении, где были изложены детали нового пакета военной помощи Украине, Пентагон впервые не уточнил, сколько беспилотников каждого типа Штаты собираются передать Киеву, передает РИА Новости.

Райдер объяснил свой отказ тем, что «противнику очень хотелось бы получить эту информацию». Кого он имел в виду под словом «противник», пресс-секретарь Пентагона не уточнил.

24 февраля США объявили о новом пакете помощи киевскому режиму на сумму в два миллиарда долларов. Предполагается, что вооружения передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям.

Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки. Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Он добавил, что в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.