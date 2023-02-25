Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля
Фото: Unsplash

Православная церковь 28 февраля чтит память апостола от семидесяти Онисима, одного из первых византийских епископов. В народе считали, что Онисим покровительствует овцам. Так этот день и называли — Онисим Овчарник.

В день памяти святого овчары, овечьи пастухи «окликали» звезды, чтобы стада давали больший приплод. Вечером на Онисима Овчарника крестьяне выходили во двор и клали на все четыре стороны по три поклона.

После обязательно нужно было произнести следующий заговор: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».

Женщины в этот день заканчивали заготовку льна и шерсти на будущий год. Последний моток пряжи они выносили на улицу до рассвета и оставляли его на ночь, чтобы пряжа не мялась и оставалась крепкой. Считалось также, что в этот день можно излечиться от болезней и обрести жизненные силы.

Приметы погоды:

Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.

Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.

Восточный ветер — к песчаным бурям летом.

Лисицы вдалеке лают — к снегопаду.

Именины отмечают Арсений, Иван, Михаил, Софья, Афанасий, Алексей, Петр, Николай.

Зима Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте