Народный календарь. Как «окликать» звезды на Онисима Овчарника 28 февраля

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Православная церковь 28 февраля чтит память апостола от семидесяти Онисима, одного из первых византийских епископов. В народе считали, что Онисим покровительствует овцам. Так этот день и называли — Онисим Овчарник.

В день памяти святого овчары, овечьи пастухи «окликали» звезды, чтобы стада давали больший приплод. Вечером на Онисима Овчарника крестьяне выходили во двор и клали на все четыре стороны по три поклона.

После обязательно нужно было произнести следующий заговор: «Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того».

Женщины в этот день заканчивали заготовку льна и шерсти на будущий год. Последний моток пряжи они выносили на улицу до рассвета и оставляли его на ночь, чтобы пряжа не мялась и оставалась крепкой. Считалось также, что в этот день можно излечиться от болезней и обрести жизненные силы.

Приметы погоды:

Какая погода на Онисима, таким и сентябрь будет.

Обилие звезд на небе обещает приплод сильных и здоровых ягнят.

Восточный ветер — к песчаным бурям летом.

Лисицы вдалеке лают — к снегопаду.

Именины отмечают Арсений, Иван, Михаил, Софья, Афанасий, Алексей, Петр, Николай.