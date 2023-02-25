«Пытаются мутить воду»: в КНР поставили Запад на место после выпадов из-за Украины

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Западу нужно внимательно ознакомиться с планом КНР по урегулированию кризиса на Украине и перестать препятствовать мирному разрешению конфликта. Об этом сказано в статье китайского издания Global Times.

— Кто-то в Соединенных Штатах и на Западе, похоже, не хочет, чтобы конфликтующие стороны вернулись за стол переговоров. Вместо этого они пытаются еще больше мутить воду и преследовать свои интересы, — говорится в публикации.

По мнению редакции газеты, именно Штаты и Североатлантический альянс инициировали конфликт на Украине и продолжают поставлять вооружение ВСУ, а также устраивают различные инциденты, которые препятствуют мирному урегулированию. В качества примера приводятся взрывы на «Северных потоках».

— Американским и западным политическим элитам необходимо внимательно изучить документ с позицией Китая из 12 пунктов. Несмотря на то что он направлен на текущий конфликт на Украине, он также отражает мнение по конфликтам и турбулентностям в других частях мира, большинство из которых связаны с внешней политикой США и Запада, — сделан вывод в материале.

Речь идет об инициативе по урегулированию украинского кризиса, предложенной Китаем. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложения КНР по урегулированию текущего конфликта не планом действий, а размышлениями военно-политического руководства Китая.